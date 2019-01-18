Концепт-кар QX Inspiration признан лучшим на выставке в Детройте

Детройт, США, , 08:53 — REGNUM Новый Infiniti QX Inspiration, представленный на автошоу в Детройте, получил сразу три награды знаменитой коллекции автомобильных дизайнеров EyesOn Design, включая звание «Лучший концептуальный автомобиль». Об этом сообщила пресс-служба компании.

На североамериканском международном автосалоне в 2019 году компания Infiniti наконец-то подняла завесу над концептом QX Inspiration, представив «внедорожник будущего».

При длине 4650 мм автомобиль представлен в принципиально ином дизайне и более сбалансированной общей форме кузова. Отсутствие большого двигателя внутреннего сгорания позволило дизайнерам дополнительно адаптировать пропорции концепта и придать ему вид спереди без решетки, с гладкими поверхностями и освещенным логотипом Infiniti.

«Infiniti QX Inspiration знаменует собой начало нового поколения автомобилей Infiniti и показывает направление, в котором мы будем развивать наш бренд», — сообщил ранее президент компании Кристиан Менье.

Точная мощность и рабочие характеристики не разглашаются, но в комплект поставки QX Inspiration входит аккумуляторная батарея, хранящаяся под полом и питающая два электродвигателя, по одному на каждую ось.

Японский производитель не готов подтвердить срок выхода модели, но сообщает, что модель фактически «сигнализирует о намерении выпускать полностью электрический внедорожник среднего размера».