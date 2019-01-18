Производитель рассказал об опасном дефекте в двигателях для ракеты «Ангара»

Москва, , 08:00 — REGNUM В двигателях ракеты «Ангара» РД-191 обнаружен редкий дефект, способный разрушить ракету, об этом заявили в компании-производителе двигателей НПО «Энергомаш».

Так, при тяге ниже 38% в двигателях начинаются низкочастотные колебания, которые могут привести к резонансу и разрушению конструкции ракеты-носителя. Для устранения в конструкцию двигателя был внедрен специальный клапан, пишет РИА Новости.

Однако, отметили в компании, на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах. Это говорит о том, что эффект от использования специального клапана может быть разным для каждого двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-производственное объединение «Энергомаш» в прошлом году поставило 18 жидкостных ракетных двигателей заказчикам из России и зарубежья, что стало рекордом. Более половины двигателей — 11 штук типа РД180 — было поставлено американской компании United Launch Alliance (ULA), которая использует их комплектации ракет-носителей семейства Atlas.

Читайте ранее в этом сюжете: «Энергомаш» поставил в 2018 году рекордное количество ракетных двигателей