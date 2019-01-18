Дроны-огнеметчики вышли на тропу войны с мусором на юго-западе Китая

Чунцин, Китай, , 07:50 — REGNUM В деревнях пригорода города Чунцина на юго-западе Китая недавно были замечены черные гражданские дроны-огнеметчики, сжигающие мусор на линиях электропередач, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Дроны принадлежат техническому отделу местной энергетической компании деревни Сяокань в районе Юнчуань. Выстреливая струями пламени, дроны сжигают мусор, нависший на высоковольтных линиях электропередач. Благодаря этому, дроны избавляют людей от необходимости выполнять опасную работу вручную.

«Мы обычно очищали провода от мусора, осуществляя локальные отклчюения электроэнергии, а также использовали подъемные краны для того, чтобы забраться на необходимую высоту. Процесс был долгим и утомительным. Дроны же могут решить проблему без лишних хлопот», — заявил техник энергокомпании Хэ Тао, добавив, что дроны оснащены топливным баком, топливным насосом, автоматической системой запуска и огнеметом.

«Чтобы сжечь обычные пластиковые или бумажные пакеты требуется всего коло 10 секунд. Однако, для парусины, тряпок или древесных веток нужно до 30 секунд. Сжигание осиных гнезд может занять до десяти минут», — заявил Хэ, добавив, что провода при этом не испытывают повреждений.

Компания также выработала жесткие стандарты эксплуатации дронов и часы работы. Более 50 операций с применением летающих «мусоросжигателей» на линиях электропередач было проведено за тестовый период в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлен беспилотный летающий аппарат, способный находиться в воздухе до суток на одном заряде. Он уже был испытан, ведется его доработка.

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