Первые спутники OneWeb отправятся на орбиту 19 февраля

Лондон, , 17:13 — REGNUM Президент британской компании OneWeb Грег Уайлер подтвердил информацию о том, что первые спутники связи, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет по всему миру, будут запущены 19 февраля с космодрома «Куру» во французской Гвиане.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ракета-носитель «Союз» с 10 спутниками связи OneWeb должна стартовать с космодрома «Куру» во Французской Гвиане 20 февраля в 00:37 по местному времени (19 февраля, 18:37 по московскому времени).

Уайлер написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что спустя семь лет разработок спутниковой группировки OneWeb всё готово к запуску первых 10 спутников. Запуск состоится 19 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Роскосмос» подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 572 спутников связи на ракетах-носителях «Союз» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане, космодромов «Байконур» и «Восточный».

Британская компания OneWeb планирует создать на орбите группировку спутников связи, которые обеспечат широкополосный интернет для пользователей по всему миру.