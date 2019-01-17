Учёные ВлГУ создали уникальный фильтр для систем охлаждения двигателя

Владимир, , 15:07 — REGNUM Инновационный фильтр для систем охлаждения автотранспортных двигателей разработали учёные Владимирского государственного университета им А. Г. и Н. Г. Столетовых. Алюминиевый вариант фильтра уже производится и установлен на нескольких десятках городских автобусов во Владимире, сообщает 17 января пресс-служба вуза.

«С момента появления системы жидкостного охлаждения (СЖО) существует проблема поддержания ее чистоты. Это крайне важно для нормальной работы автотранспортных поршневых двигателей. К сожалению, в современной науке и практике автомобильной индустрии она до сих пор радикально не решена», — объясняет актуальность разработок профессор Сергей Драгомиров.

По его словам до 40% неисправностей и отказов двигателей на автомобильной и тракторной технике приходится на СЖО. Проблема касается всех типов автомобилей. Но чаще неполадки возникают в двигателях автобусов, тяжелых грузовиков, тягачей, тракторов, лесотехнических и сельскохозяйственных машин. Причина тому — более сложные условия работы и большие нагрузки.

Гидроциклонные фильтры-сепараторы, разработанные в университете, обладают целым рядом принципиальных достоинств: высокой производительностью и непрерывностью работы; предельно простой конструкцией, не содержащей подвижных элементов; низкой стоимостью; высокой эффективностью. У них практически неограниченный срок службы, повышенная надежность даже при тяжелых условиях эксплуатации, их легко установить в подкапотное пространство. Эти устройства не имеют фильтрующего элемента как такового.

Отмечается, что разработка инженеров из ВлГУ не имеет прямых аналогов ни в России, ни за рубежом. Оригинальность технического решения, положенного в основу данной конструкции фильтра, подтверждена патентом РФ на изобретение. В конце 2018 года проект сотрудников «НТЦ «АвтоСфера» при ВлГУ поддержал Фонд содействия инновациям. На дальнейшую реализацию проекта учёные получат 2 млн рублей.