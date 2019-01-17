Стали известны сроки запуска первого спутника «Обзор-Р»

Москва, , 14:53 — REGNUM Первый образец спутника «Обзор-Р» будет запущен летом 2020 года, об этом 17 января заявил журналистам генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, «Обзор-Р», полезной нагрузкой у которого будет локатор, уже находится в высокой степени готовности, получить его должны уже в этом году.

«Запуск планируется на лето 2020 года», — заявил Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о досрочном выходе из строя двух из трех спутников «Ресурс-П». Аппараты должны были работать пять лет и наблюдать за поверхностью Земли в интересах российских ведомств, а также вести съемки территории Сирии.

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