Названа причина поломок двух спутников «Ресурс-П»

Москва, , 14:49 — REGNUM Выход из строя российских спутников «Ресурс-П» № 2 и № 3 связан с отказом электроники. Об этом сообщил 17 января журналистам генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Он пояснил, что с технической точки зрения причины отказа спутников установлены, но еще не оформлены документально, потому эта информация не была обнародована. Заключалась проблема в «отказе электронной компонентной базы».

В настоящее время на орбите работает только первый спутник «Ресурс-П» из трех, запущенных в период с 2013 по 2016 год. Аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, о досрочном выходе из строя двух из трех спутников «Ресурс-П» стало известно в ноябре 2018 года. Аппараты должны были работать пять лет и наблюдать за поверхностью Земли в интересах Роскосмоса, МЧС, Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства, а также вести съемки территории Сирии.

Читайте также: Два из трёх российских спутников вышли из строя раньше срока — СМИ

А также: Спутник «Ресурс-П» № 2 Роскосмос списал досрочно