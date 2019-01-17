Китайская Geely выпустила новый кроссовер FY11 на базе Volvo XC40

Гонконг, Китай, , 14:44 — REGNUM Компания Geely представила информацию о флагманском кроссовере FY11, выпущенном на базе Volvo XC40, сообщает 17 января издание «Новые автомобили».

Модель FY11 длиной 4605 мм, шириной 1878 мм и высотой 1643 мм оснащается турбодвигателем Volvo T5 объёмом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. В других вариантах предусмотрена гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного двигателя. В паре с обоими агрегатами будет работать 7-скоростная преселективная роботизированная трансмиссия. Привод — полный или передний в зависимости от комплектации.

По внешнему виду новинка выполнена в узнаваемом фирменном стиле: оснащается решёткой радиатора с концентрическими секциями и фарами головного света в духе последних моделей Geely. Массивный задний бампер с четырьмя патрубками выхлопной системы и диффузором подчёркивает спортивный характер автомобиля.

Отмечается, что премьера нового Geely FY11 состоится в апреле этого года. По предварительной информации, минимальная стоимость автомобиля составит 130 тыс. юаней или 1,3 млн рублей.

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