Hyundai и KIA отзовут 168 тыс. автомобилей из США

Сеул, , 12:06 — REGNUM Hyundai Motor Co. приняла решение отозвать 168 тыс. автомобилей марки Hyundai и Kia из Соединенных Штатов Америки для ремонта топливной трубы, из-за которой может произойти возгорание двигателя, сообщает KBS News.

Согласно информации, предоставленной Reuters, 16 января головной офис Hyundai и его дочерняя компания Kia Motors отозвали автомобили из-за риска возгорания двигателя. Как сообщили представители компаний, есть вероятность, что топливная труба была неправильно установлена или повреждена.

Среди 68 тыс. отозванных автомобилей KIA были модели Optima 2011 — 2014 годов выпуска, Sorento 2012 — 2014 гг.в. и Sportage 2011 — 2013 гг. в.

А среди 100 тыс. автомобилей Hyundai — Sonata 2011 — 2014 гг.в. и Santa Fe Sport 2013 — 2014 гг.в.

Представители компаний сообщили о своих планах по улучшению автомобилей, а также отметили, что установят специальное программное обеспечение, которое снизит скорость автомобиля в случае обнаружения проблемы.