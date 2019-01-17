В Центре Хруничева испытали адаптеры для EUTELSAT 5 West B и MEV-1

Москва, , 11:03 — REGNUM Переходная система-адаптер, которая обеспечит стыковку разгонного блока «Бриз-М» с космическими аппаратами EUTELSAT 5 West B и MEV-1 на ракете-носителе «Протон-М», успешно прошла испытания. Об этом 17 января сообщает пресс-служба в ГКНПЦ им М.В.Хруничева.

Отмечается, что примерочные испытания спутников проводились в США на базе компании Northrop Grumman (Даллас, штат Вирджиния, США).

«В середине декабря специалисты ГКНПЦ им М.В.Хруничева совместно с американскими коллегами успешно проверили совместимость механических и электрических интерфейсов оборудования переходной системы, провели испытания на разделение переходной системы и космических аппаратов, в ходе которых подтверждён уровень ударных нагрузок при разделении», — говорится в сообщении.

В 2016 году компания International Launch Services (ILS) заключила контракт с компанией Eutelsat на выведение на орбиту двух космических аппаратов на ракете-носителе (РН) «Протон-М» в рамках стратегического пакетного соглашения (СПС), заключенного с оператором спутников в 2015 году.

Центр им. М.В.Хруничева является основным акционером компании ILS, которая имеет эксклюзивное право на маркетинг и коммерческую эксплуатацию ракет-носителей «Протон». Первый коммерческий пуск РН «Протон» состоялся 9 апреля 1996. За годы коммерческой эксплуатации ракета «Протон» прошла несколько этапов модернизации и была адаптирована для запусков космических аппаратов практически всех типов по различным схемам выведения.

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