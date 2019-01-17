Alexa заговорит голосом профессионального диктора

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Amazon при помощи нейротехнологии преобразования текста в речь научил систему искусственного интеллекта Alexa говорить более естественно и адаптировать свой стиль к контексту. Теперь при прослушивании новостей пользователи из США будут слышать профессиональную дикцию, как на радио или ТВ, говорится в блоге Amazon.

Для более естественного звучания ученые использовали новый подход к синтезу речи — прямое моделирование формы волны. Здесь, как заявлено, применяется глубокое обучение технологии для получения речевого сигнала. Речь, образованная нейротехнологиями, обладает более естественной интонацией и более высоким качеством сегментации, а сама Alexa будет подчеркивать правильные слова в предложении.

Новая дикция включается в системе при запросе: «Алекса, что нового?». Помимо новостей, нейротехнологии можно испытать и для озвучивания последней информации из «Википедии». Amazon планирует дальше развивать подобную технологию.

Накануне сообщалось, что в работе Alexa произошел массовый сбой: сначала пользователи Великобритании, а после Европы и США столкнулись с проблемами в работе системы. Спустя несколько часов Amazon исправил проблему, пояснив, что перебои были вызваны ошибками подключения к серверу.

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