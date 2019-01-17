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Nissan выпустит новую версию X-Trail

Техника

Компания представит варианты автомобиля с дизельным и бензиновым двигателем

Санкт-Петербург, 17 января 2019, 09:29 — REGNUM  Компания Nissan готовит к выходу новую версию X-Trail с дизельным и бензиновым мотором. К производству серийной версии уже приступили на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает 17 января портал «Car. Ru».

Автомобиль будет выпускаться в 10 различных комплектациях, с тремя видами силовых установок, включая бензиновые объёмом 2 и 2,5 литра, мощностью 144 и 171 л. с. соответственно. Также компания представит вариант автомобиля с дизельным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью в 130 л.с.

Отмечается, что первые выпущенные модели X-Trail отличались преимущественно дизайном. Спустя 10 лет в конструкцию автомобиля были внедрены многие современные технологии, такие как ассистент для голосового управления и большое количество систем безопасности. Продажи новой модели начнутся в декабре 2019 года.

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