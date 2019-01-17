В Одессе нет лестниц для спасения людей из высотных зданий — СМИ

Одесса, Украина, , 09:18 — REGNUM Управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области попросило выделить деньги на ремонт единственной лестницы, сообщило 16 января местное издание «Таймер».

Как рассказали в ГСЧС, пожарная автолестница сломалась десять лет назад, и с тех пор в городе нет технических средств, способных эвакуировать людей из горящих высотных зданий.

На ремонт нужно более $53 тыс.

Журналисты отметили, что тридцатиметровой лестницы, способной снять человека с девятого этажа здания, уже недостаточно, поскольку за прошедшие годы в городе появились более высокие дома.

Сотрудники ГСЧС заявили, что не могут закупить новые автолестницы, поскольку, во-первых, на это нет денег, а, во-вторых, машины негде хранить, нужно сначала реконструировать пожарные депо.

Напомним, 16 января под Львовом произошёл крупный пожар на маслозаводе. В течение четырёх часов 90 человек и 16 единиц техники боролись с огнём, который возник в одном из помещений завода.

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