Четверг, 17 Января 2019 года
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Galaxy A9 Pro появится на корейском рынке в январе

Техника

По предварительным данным, смартфон будет стоить ~$445,7

Galaxy A9 Pro появится на корейском рынке в январе
Galaxy A9 Pro

Сеул, 17 января 2019, 08:32 — REGNUM  В январе Samsung выпустит на территории Южной Кореи смартфон Galaxy A9 Pro, сообщает ZD Net Korea.

По данным компании, новый безрамочный экран с «дырой», который впервые компания применила на Galaxy A8s, выпущенный в Китае в декабре прошлого года, будет использован и в Galaxy A9 Pro.

Предполагается, что данная модель телефона станет первым смартфоном, выпущенным в Южной Корее в этом году. Данная модель отличается безрамочным экраном, площадь которого 91,56% от всего телефона, и круглой фронтальной камерой в верхнем левом углу.

Galaxy A9 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 720, имеет 24 Мп фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели (24 Мп + 10 Мп + 5 Мп), 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб встроенной, емкость батареи 3400 мАч. Предполагается, что стоимость телефона будет варьироваться в пределах 500,000 вон (~$445,7)

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