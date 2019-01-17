После аварии «Союза» на Байконуре переаттестовали сотрудников «Прогресса»

Москва, , 07:59 — REGNUM Сотрудники ракетно-космического центра «Прогресс» на космодроме Байконур прошли внеплановую переаттестацию. Как пояснил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов, внеочередная аттестация исполнителей и контролеров прошла после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября 2018 года. В ходе неё уточнены технологические операции в части повышения качества исполнения работ.

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Названа поврежденная деталь, вызвавшая аварию «Союза-ФГ»

По словам гендиректора, которые приводит ТАСС, РКЦ «Прогресс» также провёл внутреннее расследование аварии.

«Выводы комиссии АО «РКЦ «Прогресс» полностью совпадают с выводами аварийной комиссии госкорпорации «Роскосмос», — отметил Баранов.

Он добавил, что были сформированы первоочередные мероприятия, которые позволят в будущем исключить возможное повторение аварийной ситуации. Правильность этих мер подтвердил успешный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» 3 декабря 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» должна была вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на борту, однако вскоре после старта произошла авария. Космонавты вернулись на Землю в спускаемом аппарате. Первый старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11» после этой аварии был осуществлён с космодрома Байконур 3 декабря в 14:31 мск. Пилотируемый космический корабль успешно состыковался на околоземной орбите с МКС.

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