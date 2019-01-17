Четверг, 17 Января 2019 года
07:50:18 МСК

Hyundai приступил к тестированию хэтчбека i10 нового поколения

Техника

Премьера автомобиля состоится до конца 2019 года

Стокгольм, 17 января 2019, 07:46 — REGNUM  Специалисты компании Hyundai приступили к дорожным испытаниям хэтчбека i10 третьего поколения. Автомобиль, закрытый камуфляжем, удалось заснять фотошпионам на одной из парковок в Швеции, сообщает издание Motor1.

По данным издания, премьера автомобиля состоится до конца 2019 года. Основными конкурентами самого маленького хэтчбека в линейке Hyundai называются Volkswagen Up и Skoda Citigo.

Отмечается, что машина сохранит общую стилистику модели, впервые выпущенной в 2007 году и обновленной в 2013-м, при этом новинка существенно вырастет в размерах по сравнению с предшественником. Колесная база нынешнего i10, который был представлен еще в 2016 году, составляет 2385 миллиметров.

i10 комплектуется 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 66 лошадиных сил. Также доступен 1,25-литровый бензиновый агрегат мощностью 87 лошадиных сил. Двигатели могут работать совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая является стандартной, или с четырехступенчатым «автоматом».

Читайте ранее в этом сюжете: Hyundai получила две награды «Автомобиль года»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить