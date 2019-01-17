Hyundai приступил к тестированию хэтчбека i10 нового поколения

Стокгольм, , 07:46 — REGNUM Специалисты компании Hyundai приступили к дорожным испытаниям хэтчбека i10 третьего поколения. Автомобиль, закрытый камуфляжем, удалось заснять фотошпионам на одной из парковок в Швеции, сообщает издание Motor1.

По данным издания, премьера автомобиля состоится до конца 2019 года. Основными конкурентами самого маленького хэтчбека в линейке Hyundai называются Volkswagen Up и Skoda Citigo.

Отмечается, что машина сохранит общую стилистику модели, впервые выпущенной в 2007 году и обновленной в 2013-м, при этом новинка существенно вырастет в размерах по сравнению с предшественником. Колесная база нынешнего i10, который был представлен еще в 2016 году, составляет 2385 миллиметров.

i10 комплектуется 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 66 лошадиных сил. Также доступен 1,25-литровый бензиновый агрегат мощностью 87 лошадиных сил. Двигатели могут работать совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая является стандартной, или с четырехступенчатым «автоматом».

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