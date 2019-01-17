Реки Янцзы и Чжуцзян в Китае будут соединены двумя судоходными каналами

Пекин, , 07:03 — REGNUM Китай планирует построить два канала, которые соединят реки Янцзы и Чжуцзян, которые являются очень загруженными и экономически важными водными артериями на юге Поднебесной, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Строительство каналов Сянгуй (провинции Хунань — Гуанси) и Ганьюэ (провинции Цзянси — Гуандун) было внесено в черновой план возведения каналов и портов на внутренних водных артериях Китая, предложенном министерством транспорта КНР, заявил заместитель директора навигационного бюро реки Чжуцзян при министерстве транспорта КНР Ли Юнхэн. По его словам, строительство каналов может быть завершено к 2035 году, если план будет одобрен центральными властями Поднебесной.

«По завершению строительства каналы помогут ускорить строительство портов, судов и содействовать развитию промышленных парков и водного туризма вдоль речных судоходным маршрутов», — полагает Ли.

Канал Сянгуй изначально был построен во времена династии Цинь (221−201 до н. э.). Он соединял реку Сянцзян, ключевой приток реки Янцзы с рекой Гуйцзян, которая впадала в приток реки Чжуцзян. Судоходные маршруты этого канала не использовались с 1975 года.

Строительство канала Ганьюэ, который призван соединить реку Янцзы и Чжуцзян, впервые было предложено в эпоху династии Мин (1368−1644 н. э.). Китайское правительство провело исследование возможности осуществления этого проекта в 1960 году, однако он был отброшен по финансовым соображениям.

Отметим, что реки Янцзы и Чжуцзян являются первой и третьей по длине реками Китая соответственно. Их дельты стали домом для двух крупнейших промышленных зон и городских агломераций Поднебесной, где также стремительно развивается международная торговля и грузоперевозки.

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