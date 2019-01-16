Hyundai проведет бесплатный тест-драйв автомобилей

Сеул, , 14:52 — REGNUM Автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company проведет 8-дневный бесплатный тест-драйв своих автомобилей, сообщает YTN.

По данным телеканала, представители компании предоставят для бесплатного пользования с 1 по 8 февраля более 250 автомобилей, включая модели Elanta, I30, Veloster, Sonata, Kona, Grandeur, Tucson, Santa Fe.

Отмечается, что любой желающий с водительскими правами и в возрасте от 21 года может подать заявку на участие в тест-драйве на официальном сайте Hyundai до 23 января. 29 января представители компании выберут 250 счастливчиков и объявят их на своем сайте.

«Мы организовали тест-драйв для того, чтобы начать этот год с чего-то приятного и надеемся, что наши победители смогут хорошо провести время», — сообщили представители компании.