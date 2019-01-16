В России создали программу, определяющую характер по SMS

Москва, , 13:33 — REGNUM Исследователи компании «СёрчИнформ» создали компьютерную программу ProfileCenter, которая анализирует характер человека на основе написанных им сообщений в почте, социальных сетях и мессенджерах. Характеристики, просчитанные программой, на 75−80% совпадают с заключениями профессиональных психологов, сообщают «Известия».

Для корректного анализа программе нужен текст, состоящий не менее чем из 20 тыс. слов. Она очищает материалы от «шума», оставляя только прилагательные с эмоциональной окраской, глаголы, длину предложений, использование восклицательных знаков, троеточий, смайлов и т.д.

Оценив все параметры, программа даёт оценку уровня доброжелательности, эмоциональной устойчивости, степени агрессивности, оптимистичности, контактности и других психологических черт личности, которые не зависят от настроения человека.

Разработка направлена на компании, которые заботятся об информационной безопасности, главная проблема которой — человеческий фактор. Чтобы максимально предотвратить утечку данных, руководителю важно знать, какие у того или иного сотрудника базовые ценности, уровень амбиций, сильные и слабые стороны. Однако правозащитники считают, что применение этой программы может стать вторжением в личную жизнь сотрудника.

Как отмечает член президентского Совета по правам человека Тамара Морщакова, Конституция РФ защищает право человека на сохранение тайны личной переписки, поэтому её использование в качестве материала для наблюдений будет вторжением в личную жизнь.

Помимо ProfileCenter, «СёрчИнформ» также ведет работу над созданием программы для автоматического профайлинга по «клавиатурному почерку». Она будет отслеживать особенности набора текста, изменения скорости и динамику печати. Это позволит определить характеристики темперамента и психотип личности.

Читайте ранее в этом сюжете: Личные видео клиентов отсматривались вручную сотрудниками Amazon