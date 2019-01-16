Samsung представит 5G смартфон в первой половине 2019 года

Сеул, , 15:53 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics объявил о планах по выпуску смартфонов, поддерживающих форматы сотовых сетей пятого поколения — 5G. Презентация состоится уже в первой половине 2019 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

О своих планах представители компании рассказали на завершившей свою работу в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronics Show. Президент компании Ким Хён Сок отметил, что Samsung Electronics уже получил сертификат на работу в 5G сетях в США, что позволит компании выпустить новое устройство и на американском рынке. Корпорация также заключила контракты с южнокорейскими и американскими сотовыми операторами.

5G сеть представляет собой дальнейшее развитие протокола LTE, однако с пропускной способностью в несколько раз выше. Так, если сеть LTE (4G) позволяет загружать данные со скоростью до 100 Мбит/с, то пропускная способность 5G составляет свыше 1 Гбит/с.