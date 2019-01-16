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«Американский» тепловоз на Украине вновь не справился с нагрузкой

Техника

На помощь в очередной раз отправили старый советский локомотив

Киев, 16 января 2019, 11:46 — REGNUM  Локомотив производства компании General Electric забуксовал на участке железной дороги Светлодолинская — Фёдоровка, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кава 15 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Остановившись на перегоне с грузовым поездом весом 3728 тонн хвалёный американский тепловоз не смог тронуться с места и ему на подмогу отправили старый 2ТЭ116», — написал экс-чиновник.

Кава отметил, что советские локомотивы в не наилучшем техническом состоянии тянут на данном участке составы весом 4,5 тыс. тонн, а в идеальном состоянии — до 6 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл 8 января на участке Волноваха — Камыш-Заря.

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Правительство Украины закупило тепловозы американской торговой марки на сумму $1 млрд. Президент Украины Пётр Порошенко назвал эту сделку «важным шагом» в развитии украинской экономики.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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