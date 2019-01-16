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В Казахстане разработали технологию производства сверхпроводников для МРТ

Техника

Японские специалисты предложили оптимизировать процесс производства для улучшения качества продукции

Усть-Каменогорск, Казахстан, 16 января 2019, 09:03 — REGNUM  На базе АО «Ульбинский металлургический завод» в Восточно-Казахстанской области разработана технология получения сверхпроводящего сплава из титана и ниобия, сообщает 15 января агентство «Казинформ».

На заводе также разработана технология производства сверхпроводящего провода, который может использоваться для магнитно-резонансного и компьютерного томографа.

15 января в Усть-Каменогорск прибыли представители японских компаний FurukawaElectricCo и Shoko Co Ltd, которые обсудят запуск производства слитков сплава из титана и ниобия. Японские специалисты предложили оптимизировать процесс производства для улучшения качества продукции.

Напомним, 21 декабря 2018 года председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев на встрече с учеными в академии наук обсудил вопросы развития науки. Премьер-министр страны обещал ученым обеспечить поддержку государства, бизнеса и общества в вопросе развития инноваций.

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