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Роскосмосу вновь не удалось связаться с космическим телескопом «Спектр-Р»

Техника

Гарантийный срок службы аппарата закончился

Москва, 15 января 2019, 23:46 — REGNUM  Специалисты Роскосмоса снова попытались выйти на связь с переставшим реагировать на земные команды космическим телескопом «Спектр-Р», но аппарат вновь не ответил. Об этом сегодня, 15 января, рассказал в интервью РИА Новости советник генерального директора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая попытка выйти на связь с космическим телескопом «Спектр-Р» была предпринята вечером 14 января, и она была безуспешной.

Сегодня специалисты Роскосмоса провели очередной цикл работ по восстановлению связи со «Сектром-Р». Применялась программа вчерашнего дня с использованием станции Медвежьи Озера. Ответного сигнала от телескопа получить не удалось.

Теперь специалисты Роскосмоса проводят анализ выполненных работ для того, чтобы определить, что делать с телескопом дальше. Напомним, что на связь аппарат перестал выходить 10 января.

Стоит отметить, что «Спектр-Р» был запущен на орбиту в 2011 году и аппарат уже превысил свой гарантийный срок службы.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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