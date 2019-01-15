На компанию Toyota Motor Korea будет наложен штраф

Сеул, , 17:06 — REGNUM Комиссия по справедливой торговле Республики Корея решила наложить штраф в размере 817 млн вон (~$730 810) на компанию Toyota Motor Korea, а также приостановление рекламы Tayota Rav 4, как самого безопасного автомобиля по меркам Страхового института дорожной безопасности, сообщает YTN.

Представленный в Южной Корее Rav 4 не был оборудован средствами безопасности и не отвечал самым высоких условиям безопасности транспортных средств Страхового института дорожной безопасности, как было заявлено.

Страховой институт дорожной безопасности — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния.

Согласно представителям Комиссии по справедливой торговле, компания сознательно скрыла тот факт, что автомобили, представленные на американском и корейском рынке, имеют различия.

Представители компании Toyota Motor Korea серьезно отнеслись к решению Комиссии и сообщили, что примут соответствующие меры.