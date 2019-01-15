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Hyundai получила две награды «Автомобиль года»

Техника

Впервые корейские авто производители взяли почти все награды премии

Сеул, 15 января 2019, 16:27 — REGNUM  Компания Hyundai Motor Group получила впервые получила две награды ежегодной автомобильной премии «Североамериканский автомобиль и грузовик года», сообщает The Korea Economy Daily.

На североамериканской международном автосалоне в Детройте, автомобиль Genesis G70 получил награду «легковой автомобиль года», а Hyundai Kona был признан автомобилем года в сегменте спортивных внедорожников.

Впервые корейские авто производители взяли 2 из 3 наград ежегодной автомобильной премии.

Модель Genesis G70 боролась за право лучшей наряду с Honda Insight и Volvo S60, а Kona — Acura RDX и Jaguar I-Pace.

Кроме того, американский автомобильный журнал Motor Trend назвал G70 автомобилем года 2019.

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Автопром
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