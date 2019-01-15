Hyundai получила две награды «Автомобиль года»

Сеул, , 16:27 — REGNUM Компания Hyundai Motor Group получила впервые получила две награды ежегодной автомобильной премии «Североамериканский автомобиль и грузовик года», сообщает The Korea Economy Daily.

На североамериканской международном автосалоне в Детройте, автомобиль Genesis G70 получил награду «легковой автомобиль года», а Hyundai Kona был признан автомобилем года в сегменте спортивных внедорожников.

Впервые корейские авто производители взяли 2 из 3 наград ежегодной автомобильной премии.

Модель Genesis G70 боролась за право лучшей наряду с Honda Insight и Volvo S60, а Kona — Acura RDX и Jaguar I-Pace.

Кроме того, американский автомобильный журнал Motor Trend назвал G70 автомобилем года 2019.