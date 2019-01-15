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Продажи электромобилей на Украине в 2018 г. увеличились в два раза

Техника

Большинство — подержанные

Киев, 15 января 2019, 16:11 — REGNUM  В 2018 году жители Украины приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что почти в два раза превышает показатель 2017 года, сообщила 15 января ассоциация «Укравтопром» на официальном сайте.

«В структуре первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых составила 83,5%», — сказано в сообщении.

Динамика первичных регистраций подержанных электромобилей опередила аналогичный показатель по обычным иномаркам — рост в 2,2 раза против двукратного увеличения.

Наиболее популярной моделью электроавтомобиля на Украине стал NISSAN Leaf, на втором месте BMW i3, на третьем — TESLA Model S.

Напомним, по итогам 2018 года импорт легковых автомобилей на Украину в 235 превысил экспорт.

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За тот же период производство украинских автомобилей упало на 23%.

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Электромобили
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