TrendFOS: Производство смартфонов в мире сократится на 5%

Сеул, , 14:52 — REGNUM Ожидается, что выпуск смартфонов в мире сократится на 5%, сообщает No Cut News.

Согласно данным аналитической компании TrendFOS, которая занимается исследованием рынка, от 15 января, производство смартфонов в мире в этом году сократится как минимум на 3,3% и составит 1,41 млрд экземпляров.

Согласно заявлению компании, на сокращение производства безусловно повлияли отношения между Китаем и США. Только по этой причине производство смартфонов может упасть на 5%.

Ожидается, что доли рынка смартфонов в этом году распределятся следующим образом: Samsung Electronics (20%), Huawei (16%) и Apple (13%). Кроме того компания Huawei уже опередила Apple по объему продаж смартфонов во втором и третьем квартале прошлого года. Возможно в этом году, Huawei станет единственной из трех компаний, которая будет выделяться на рынке и опередит Apple по объему производства.

Согласно данным TrendFOS, Samsung Electronics произведет 293 млн телефонов, что на 8% меньше чем в прошлом году, а компания Apple — 189 млн телефонов, что на 15% меньше, чем годом ранее. А такие компании как Xiaomi (9%), OPPO (8%), VIVO (7%) сохранят те же позиции, что и годом ранее.

Согласно данным другой аналитической компании — Strategy Analytics, количество выпускаемых смартфонов будет равно 1,43 млрд экземпляров, что на 0,6% меньше, чем в прошлом году.

Как сообщили представители аналитической компании TrendFOS: «Для Samsung Electronics сложно создать новое направление в бизнесе, кроме того китайские бренды начинают заполонять все рынки».

Компания Samsung Electronics в конце месяца планирует выпустить серию бюджетных смартфонов Galaxy M, которая будет продаваться только на территории Индии, а также продемонстрирует новый Galaxy S10 и первый в мире складной телефон.