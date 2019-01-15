В Rocket League смогут играть пользователи различных игровых платформ

Сан-Диего, США, , 13:27 — REGNUM В соревновательной видеоигре Rocket League появилась функция кроссплея между пользователями различных игровых платформ. Об этом компания-разработчик Psyonix сообщила на официальном сайте игры.

Благодаря нововведению игроки PS4, PC, Xbox ONE и Nintendo Switch смогут играть вместе. Опция, отвечающая на подбор соперников разных платформ, будет включена в игре по умолчанию. Собрать группу друзей с разных игровых платформ пока нельзя, но разработчики обещают исправить это в ближайшем обновлении.

Напомним, что с 17 декабря до 7 января в Rocket League проходило праздничное событие Frosty Fest. В рамках этого ивента игроки могли зарабатывать особый ресурс «снежинки», за которой можно было получать праздничные предметы для индивидуализации своего гоночного болида.

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