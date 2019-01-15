Лаос получил от России четыре учебно-боевых Як-130

Москва, , 12:02 — REGNUM Российская сторона в рамках контракта передала Лаосу четыре учебно-боевых реактивных самолета Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Вьентьяну на коммерческой основе поставлено четыре учебно-боевых самолета Як-130», — говорится в сообщении.

Также в российском военном ведомстве подчеркнули, что авиационная техника была оплачена в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 средних танков Т-34. Переданная бронетехника полностью исправна и до недавнего времени находилась на вооружении.

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