В Раде назвали «черметом» передаваемые Украине списанные корабли

Киев, , 11:52 — REGNUM Западные партнеры Украины передают для нужд ее Военно-морских сил не нормальные корабли, а «чермет». Об этом в эфире канала NewsOne заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По словам украинского нардепа, на сегодняшний день у страны уже нет собственного флота, а судостроительная отрасль «остановлена и частично уничтожена».

«Тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», — заявил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что списанные из состава Береговой охраны США два патрульных катера типа «Айленд» прибудут в Одессу летом 2019 года.

Читайте также: Командующий ВМС Украины рассказал, когда флот получит усиление