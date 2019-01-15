В Раде назвали «черметом» передаваемые Украине списанные корабли

Киев, 15 января 2019, 11:52 — REGNUM Западные партнеры Украины передают для нужд ее Военно-морских сил не нормальные корабли, а «чермет». Об этом в эфире канала NewsOne заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
По словам украинского нардепа, на сегодняшний день у страны уже нет собственного флота, а судостроительная отрасль «остановлена и частично уничтожена».
«Тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», — заявил Мосийчук.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что списанные из состава Береговой охраны США два патрульных катера типа «Айленд» прибудут в Одессу летом 2019 года.
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