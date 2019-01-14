В Южной Корее появится новый автомобиль от Kia Motors

Сеул, , 17:55 — REGNUM Автомобилестроительная компания Kia Motors заключила контракт на выпуск новой модели автомобиля «Soul Booster», сообщает MSN.

Soul Booster — модель Soul третьего поколения, впервые автомобиль был выпущен в 2008 году.

Автомобиль появится на рынке в двух вариациях: с бензиновым двигателем и электромобиль.

Первая оснащена бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI (204 л.с.), семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, а ее внешнее оформление повторяет версию GT-Line для американского рынка. Вторая модификация будет иметь двигатель аналогичной мощности 204 лошадиных сил и тяговую батареею на 64 кВт·ч. На одном заряде автомобиль сможет проехать 386 км, что является самым большим показателем среди электромобилей KIA.

Предполагается, что бензиновый вариант будет стоить :

— Prestige 19,14 млн ~19,44 млн вон ($17,120 ~ $17,390)

— Noblesse 21,5 млн ~ 21,8 млн вон ($19,230 ~ $19,500)

— Noblesse Special 23,46 ~ 23,76 млн вон ($20,990 ~ $21,250)

Электромобиль:

— Prestige 46 млн ~ 47 млн вон ($41,150 ~ $42,000) — Noblesse 48 млн ~ 49 млн вон ($42,940 ~ $43,830)