Электромобиль Jaguar I-Pace появился на рынке Южной Кореи

Сеул, , 15:53 — REGNUM Автомобильная компания Jaguar Land Rover Korea выпустил первый на территории Южной Кореи электромобиль Jaguar I-Pace, сообщает телеканал YTN.

Jaguar I-Pace представляет собой 400 — сильный полноприводный электро кроссовер. На одном заряде автомобиль может проехать 470 км. С места разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды. Максимальная скорость 200 километров в час.

По данным производителя, батарею электрокара можно зарядить на 80% за 10 часов от домашней станции в 7 кВт. При этом бортовая электроника i-Pace может работать при температуре окружающего воздуха — 40 градусов по Цельсию.

Напомним, в 2016 году компания приняла участие в чемпионате Формула Е, а в 2018 году запустили собственную серию гоночных автомобилей I-PACE eTROPHY.