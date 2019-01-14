В сети пожаловались, что Samsung Pay разряжает батареи смартфонов

Сеул, , 15:03 — REGNUM Владельцы смартфонов Samsung начали жаловаться на увеличенный расход заряда батареи. В сети пришли к выводу, что причина в сервисе Samsung Pay.

Пользователи Reddit заметили, что их смартфоны начали быстрее разряжаться после последнего обновления. Какие именно модели затронула эта проблема — неизвестно. Некоторые юзеры решили выяснить, с чем связан рост расхода батареи, и установили приложения для его мониторинга. Оказалось, что в отдельных случаях до 60% заряда уходит на процесс Samsung Pay Framework.

В сети нашли сразу несколько возможных решений проблемы. Один из них — переустановка Samsung Pay. После этого приложение перестаёт сильно расходовать батарею и работает в прежнем режиме.

Еще один пользователь посоветовал отключить или удалить все приложения и сервисы, связанные с Facebook. По его словам, в Samsung Pay Framework входит не только Samsung Pay, но и сторонние процессы.

На Reddit также предположили, что проблема может быть связана с конфликтом разных функций Samsung друг с другом. Один из юзеров отключил оптимизацию работы батареи и одновременно ограничил работу Samsung Pay в фоновом режиме. После этого смартфон снова начал работать нормально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в России подорожала продукция Apple и Samsung. Так, Apple подняла все цены на 1,7%. Компания Samsung сделала это избирательно, увеличив стоимость только некоторых моделей смартфонов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросли цены на смартфоны Apple и Samsung