Номера электромобилей в России выделят цветом

Москва, , 11:52 — REGNUM На российских дорогах могут появиться автомобили с зелеными номерами. Таким образом члены рабочей группы Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет» предложили выделять электрокары, сообщил советник соруководителя группы Роман Малкин.

Отмечается, что в настоящее время инициатива находится на согласовании в Минтрансе РФ и МВД России.

«Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт более узнаваемым», — цитирует слова Малкина РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2018 года президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко рассказал, что фонд «Сколково» предлагает дать водителям электромобилей право движения по выделенным полосам.

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