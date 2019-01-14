Учёные ТГУ разработают систему навигации беспилотного автомобиля

Томск, , 07:57 — REGNUM Систему навигации беспилотного автомобиля, который будет создан в рамках всероссийского конкурса «Зимний город» командой альянса «Техническое зрение», создадут учёные Томского государственного университета. Об этом 14 января сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс объявлен Российской венчурной компанией, фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив. Подготовкой электромобиля, который будет способен преодолеть 50 километров в условиях зимы с учетом пробок не более чем за три часа, соблюдая все правила дорожного движения, займётся команда «СмартВижн». В неё вошли девять технологических команд, в том числе и ТГУ.

«С помощью системы радиовидения будет определяться расстояние до ближайших объектов: от нескольких сантиметров до десятков метров. Наша задача — дать автомобилю объективную информацию о том, где он находится», — объяснил задачу вуза в проекте профессор радиофизического факультета Владимир Якубов.

По его словам, система навигации в беспилотном автомобиле должна быть комплексной, поскольку многообразие объектов на дороге и скорость их появления требует высокого быстродействия в самых разных условиях.

В феврале беспилотник, собранный для конкурса, будет участвовать в квалификационном заезде в Москве. До декабря участникам конкурса будет дана возможность доработать автомобиль и представить его уже на финальном заезде. Приз конкурса — 175 миллионов рублей, на него претендуют 30 команд.

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