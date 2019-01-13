В США разработали приложение для определения передозировки опиоидами

Сиэтл, США, , 15:51 — REGNUM Американские учёные разработали мобильное приложение, позволяющее определить передозировку наркогенными опиоидами. Статья с описанием алгоритма опубликована в журнале Science Translational Medicine.

При передозировке опиоидами у пострадавших отмечается угнетение и остановка дыхания.

Раджалакшми Нандакумар, Шьямнат Голлакота и Джейкоб Саншайн из Вашингтонского университета разработали приложение для смартфонов, превращающее их в активную акустическую систему, работающую по принципу гидролокатора. Смартфон, работающий в этом режиме, издаёт неслышимые звуки с частотой от 18 до 22 кГц и считывает отражённые звуки, определяя частоту дыхания.

Испытания показали, что представленный алгоритм позволяет определить апноэ (остановку дыхательных движений) в 96% случаев, а угнетение дыхания в 87%. При моделировании передозировки опиоидами алгоритм срабатывал в 19 из 20 случаев.

Авторы исследования считают, что подобные приложения для смартфонов в сочетании с системами оповещения смогут использоваться для оперативного уведомления местных служб скорой медицинской помощи об обнаруженных передозировках.