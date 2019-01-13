Procter & Gamble представила косметический гаджет

Лас-Вегас, США, , 15:28 — REGNUM Американская компания Procter & Gamble представила автоматизированную электронную систему для ухода за кожей на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Система Opté представляет собой небольшое устройство, объединяющее функции сканера и косметического принтера. Цифровая камера, встроенная в устройство, сканирует кожу, делая 200 снимков в секунду. Встроенный процессор обрабатывает изображения и определяет участки кожи, которые нуждаются в косметической обработке. После этого микроструйный принтер со 120 соплами обрабатывает нужные участки кожи соответствующими косметическими средствами.

В Procter & Gamble отмечают, что устройство Opté позволит значительно уменьшить количество используемых косметических средств по сравнению с ручным нанесением.

На выставке был представлен действующий прототип устройства, однако компания не сообщила о планируемых сроках запуска коммерческого производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе правительство Руанды сообщило о намерении проконтролировать исполнение запрета на продажу косметических средств, осветляющих кожу. Мода на осветлённую кожу в Руанде привела к тому, что в страну стали ввозить сильнодействующие косметические средства, содержащие химические вещества, опасные для здоровья.