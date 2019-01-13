СМИ: Samsung начнёт производство первых 3-нм чипов в 2021 году

Сеул, , 14:37 — REGNUM Южнокорейская компания начнёт производство первых чипов на базе 3-нанометрового технологического процесса уже в 2021 году. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

По данным издания, техпроцесс на базе 3-нм будет использоваться при производстве полевых транзисторов с четырьмя затворами GAAFET (Gate All Around FET). Ожидается, что переход на эту технологию значительно повысит производительность транзисторов.

Отметим, название применяемого технологического процесса в электронной промышленности определяется разрешающей способностью оборудования, используемого при производстве полупроводниковых интегральных микросхем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе американская компания Intel представила процессор Ice Lake, производимый на базе 10-нм техпроцесса. Ожидается, что первые настольные компьютеры и ноутбуки с этим процессорам поступят в продажу в конце года.