Спутники ГЛОНАСС вернулись к работе в штатном режиме

Москва, , 12:51 — REGNUM Спутник «Глонасс-М», ранее выведенный на внеплановое техническое обслуживание, введён в систему 13 января, согласно составу группировки спутников ГЛОНАСС, опубликованному информационно-аналитическим центром координатно-временного и навигационного сообщения.

График состояния группировки ГЛОНАСС показывает, что спутник «Глонасс-М» №736 был введён в систему 13 января около 02:00.

Сейчас в составе группировки ГЛОНАСС находится 26 космических аппаратов: 24 используются по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, ещё один спутник проходит лётные испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года спутник «Глонасс-М» №736 был выведен на внеплановое техобслуживание.