Nissan в Лас-Вегасе представил «интернет автомобилей»

Токио, , 12:27 — REGNUM На выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе ведущий японский автопроизводитель Nissan представил инновационную систему «интернета автомобилей». По словам автопроизводителя, новые автомобили предоставят водителям возможность наблюдать не только то, что происходит в автомобиле и перед ним, но и то, что ждет их за ближайшим зданием или углом. Кроме этого, система позволит «общаться» с другими автомобилями и «передавать» их поведение, тем самым предотвращая столкновение.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», эта система называется I2V Invisible-to-Visible («от невидимого к видимому»). Система не только помогает «расширить кругозор» водителя, но и связаться с персональным шофером, которого предлагает система. Он будет давать персональные инструкции, находить оптимальное место для парковки или выбирать наиболее быстрые маршруты с хорошими дорогами.

Однако данная виртуальная автомобильная реальность уже вызвала ряд вопросов со стороны потребителей. Они полагают, что такие технологии могут запросто увлечь водителя и стать причиной ДТП.