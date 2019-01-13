«Яндекс» представила беспилотный автомобиль на выставке в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, США, , 12:17 — REGNUM Российская компания «Яндекс» представила беспилотный автомобиль на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Американский блогер Маркус Браунли опубликовал обзор беспилотного такси на своём YouTube-канале.

Маркус Браунли рассказал о тестовом заезде беспилотного такси от «Яндекс» по улицам Лас-Вегаса. Поездка длилась 15 минут, автомобиль проехал в беспилотном режиме по заданному маршруту. Блогер отметил, что во время испытательных заездов на переднем пассажирском сиденье находился сотрудник «Яндекс», контролирующий процесс, но его вмешательства не потребовалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года компания «Яндекс» запустила в тестовом режиме беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково».