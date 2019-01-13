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Компания Harley-Davidson представила свой первый электромотоцикл

Техника

Первый электрический мотоцикл Harley-Davidson получил название LiveWire

Лас-Вегас, США, 13 января 2019, 11:37 — REGNUM  Американская компания Harley-Davidson представил свой первый электрический мотоцикл на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Forbes.

Первый электромотоцикл Harley-Davidson получил название LiveWire. Максимальная скорость электромотоцикла составляет 111 км/ч, заряда аккумуляторов хватит на преодоление 177 км.

LiveWire будет оснащён системой Harley-Davidson Connect, которая сможет отправить сообщение на смартфон владельца в случае попытки несанкционированного доступа к мотоциклу.

Стоимость электромотоцикла от Harley-Davidson Connect будет начинаться от $29 тыс. Ожидается, что продажи в США начнутся в августе 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года немецкая компания BigRep представила прототип электрического мотоцикла «Nera e-motorcycle», большая часть элементов которого изготовлена технологией 3D-печати.

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Электромобили
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