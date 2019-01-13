Лас-Вегас, США, , 10:55 — REGNUM Американская компания Unlimited Tomorrow представила новую технологию изготовления протезов с использованием 3D-печати. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания Unlimited Tomorrow, базирующаяся в Нью-Йорке, работает над удешевлением производства протезов. На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе компания представила протез руки, изготовленный с использованием аддитивных технологий (3D-печать).

Протезы компании используют технологии искусственного интеллекта, позволяющие реализовать выполнение обычных движений конечностей.

Главной особенностью новой технологии является то, что она позволяет существенно сократить стоимость изготовления высокотехнологичных протезов. Представители Unlimited Tomorrow отметили, что стоимость таких протезов достигает нескольких десятков тысяч долларов. Компании удалось добиться снижения стоимости протеза до $10 тыс. Ожидается, что развитие технологии позволит ещё снизить цену до $5 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением о создании в России кластера по производству протезов и имплантатов, позволяющего производить до 190 тыс. изделий в год.