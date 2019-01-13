GM выпустит электромобиль под брендом Cadillac

Детройт, США, , 10:37 — REGNUM Новый электромобиль американской компании General Motors (GM) будет выпущен под брендом Cadillac, заявил представитель GM на встрече с инвесторами. Об этом сообщает TechCrunch.

Издание отмечает, что это заявление свидетельствует об изменении подхода GM к позиционированию электромобилей. Прежде электрокары GM выпускались под брендом Chevrolet, нацеленным на массовый рынок.

Также в GM отметили, что к 2020 году компания удвоит количество инженеров, работающих над программами для электрических и автономных транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что правительство может пересмотреть политику государственного субсидирования General Motors в связи с закрытием заводов компании в нескольких штатах.