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GM выпустит электромобиль под брендом Cadillac

Техника

Прежде электрокары GM выпускались под брендом Chevrolet

Детройт, США, 13 января 2019, 10:37 — REGNUM  Новый электромобиль американской компании General Motors (GM) будет выпущен под брендом Cadillac, заявил представитель GM на встрече с инвесторами. Об этом сообщает TechCrunch.

Издание отмечает, что это заявление свидетельствует об изменении подхода GM к позиционированию электромобилей. Прежде электрокары GM выпускались под брендом Chevrolet, нацеленным на массовый рынок.

Также в GM отметили, что к 2020 году компания удвоит количество инженеров, работающих над программами для электрических и автономных транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что правительство может пересмотреть политику государственного субсидирования General Motors в связи с закрытием заводов компании в нескольких штатах.

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Электромобили
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