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Количество загрузок медиаплеера VLC превысило 3 млрд

Техника

Отметка в 1 млрд была преодолена в мае 2012 года

Лас-Вегас, США, 13 января 2019, 09:59 — REGNUM  Приложение для воспроизведения видеофайлов VLC было загружено более 3 млрд раз. Об этом сообщил один из разработчиков приложения Жан-Батист Кемпф изданию Variety.

Медиаплеер VLC появился в 1996 году как проект группы студентов одного из университетов в Париже. Постепенно приложение стало популярным, а в мае 2012 году количество загрузок приложения достигло отметки в 1 млрд.

Сейчас разработчики сообщили о том, что VLC был загружен более 3 млрд раз.

Отметим, приложение VLC является свободно распространяемым и работает на большинстве современных операционных систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года депутат Европейского парламента от Германии Юлия Реда сообщила, что Еврокомиссия выделила финансирование на проект по поиску уязвимостей в бесплатном программном обеспечении, которое используется в различных службах ЕС. Медиаплеер VLC попал в этот список приложений.

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