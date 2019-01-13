В браузере от Google появится встроенный блокировщик рекламы

Маунтин-Вью, США, , 08:16 — REGNUM В браузере Chrome от американской компании Google появится встроенный блокировщик рекламы. Об этом сообщает представитель Google Бен Гэлбрейт в блоге компании.

Сервис от Google будет блокировать не всю рекламу на интернет-порталах, а только ту, которая воспринимается как навязчивая и раздражающая. Стандарты, позволяющие выявить такую рекламу, разработаны специальной группой, изучившей отзывы более 66 тысяч пользователей сети интернет.

Первоначально сервис будет тестироваться в странах Северной Америки и Европы, а с 9 июля 2019 года станет доступен во всех странах мира.

Также Google представила онлайн-сервис для владельцев веб-сайтов, который поможет определить, является ли навязчивой реклама на интересующем портале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам декабря 2018 года сервис Google Chrome был признан самым популярным у пользователей персональных компьютеров, согласно отчёту аналитической компании Net Applications