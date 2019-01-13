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Сериейное производство пистолета, который заменит ПМ, начнется в 2019 году

Техника

Новый пистолет уже прошел государственные испытания

Сериейное производство пистолета, который заменит ПМ, начнется в 2019 году
ejaugsburg
Очки

Москва, 13 января 2019, 07:51 — REGNUM  Уже в этом, 2019 году, должно начаться серийной производство пистолета «Удав», разработанного в качестве замены пистолету «Макарова» (ПМ). Об этом сегодня, 13 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

По данным источника, в марте 2019 года межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении образцу того или иного вооружения лидеры О1 (данная литера разрешает серийное производство), должна завершить свою работу. Сразу после этого будет организовано серийное производство данного пистолета.

Серийное производство может быть развернуто на одной из трех площадок — «Вятские поляны», концерн «Калашников» или ЦНИИточмаш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственные испытания нового пистолета «Удав», которые проводились в Центрально нацчно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) (входит в структуру «Ростеха»), завершились.

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Военно-промышленный комплекс
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