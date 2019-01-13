Воскресенье, 13 Января 2019 года
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Hyundai разработала систему поддержки слабослышащих водителей

Техника

Система распознаёт важные звуки из окружающей среды и отображают соответствующие сигналы на дисплее автомобиля или передают через вибрацию рулевого колеса

Сеул, 13 января 2019, 07:38 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила систему поддержки слабослышащих водителей. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

Новая технология Hyundai объединяет две системы, которые преобразуют звуки из внешней среды и салона автомобиля в визуальные (система Audio-Visual Conversion) и тактильные (Audio-Tactile Conversion) сигналы.

Системы, работающие на основе технологии искусственного интеллекта, распознают важные звуки из окружающей среды и отображают соответствующие сигналы на дисплее автомобиля или передают через вибрацию рулевого колеса. Эта технология позволит слабослышащим водителям, например, отреагировать на сирену проезжающей скорой помощи.

Hyundai опубликовала ролик с презентацией системы поддержки, в котором рассказывается о глухом водителе Дэхо Ли, работающем в службе такси в Сеуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января на пресс-конференции в рамках выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представитель Toyota Джилл Пратт рассказал о системе поддержки водителей Guardian, разрабатываемой компанией. Эта система предоставляет водителю дополнительную информацию о ситуации на дороге, а в экстренных ситуациях может сработать как система беспилотного вождения.

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