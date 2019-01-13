Воскресенье, 13 Января 2019 года
05:38:55 МСК

Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны

Техника

Новая техника создается, в первую очередь, с учетом потенциала армий Китая и РФ

Токио, 13 января 2019, 05:37 — REGNUM  Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии. Такое решение принято правительством страны, сообщает 13 января газета Yomiuri со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что на уже существующие транспортные и патрульные самолеты военно-воздушных и военно-морских сил планируется поставить оборудование электронной войны. В 2027 финансовом году запланирована передача первых таких машин военным.

Газета уточняет, что у Японии есть средства электронной войны, но они предназначены для обороны. Например, существующие средства могут привести в негодность систему наведения баллистических ракет, уже выпущенных противником. Новая техника создается, в первую очередь, с учетом потенциала армий Китая и РФ.

Читайте также: СМИ: В Японии решили разработать свой истребитель нового поколения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить