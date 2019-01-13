Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны

Токио, , 05:37 — REGNUM Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии. Такое решение принято правительством страны, сообщает 13 января газета Yomiuri со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что на уже существующие транспортные и патрульные самолеты военно-воздушных и военно-морских сил планируется поставить оборудование электронной войны. В 2027 финансовом году запланирована передача первых таких машин военным.

Газета уточняет, что у Японии есть средства электронной войны, но они предназначены для обороны. Например, существующие средства могут привести в негодность систему наведения баллистических ракет, уже выпущенных противником. Новая техника создается, в первую очередь, с учетом потенциала армий Китая и РФ.

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