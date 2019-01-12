Суббота, 12 Января 2019 года
13:05:02 МСК

Google прекратил производство недорогого аудиоустройства

Техника

После остановки производства Chromecast Audio у Google не осталось недорогих альтернатив

Маунтин-Вью, США, 12 января 2019, 13:04 — REGNUM  Американская компания Google прекратила производство устройства для аудиотрансляций Chromecast Audio. Об этом сообщает The Verge.

Chromecast Audio представляет собой компактное устройство, которое может подключаться к любым колонкам с разъёмом 3,5 мм. Через Chromecast Audio по WiFi-соединению можно воспроизводить на колонках аудиозаписи со смартфона или компьютера.

В компании Google сообщили, что прекращают выпуск этих устройств в связи с тем, что в ассортименте продуктов компании появилось много других аудиоустройств.

Издание The Verge отмечает, что стоимость Chromecast Audio составляла $35, а альтернативные устройства Google стоят значительно дороже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Google запустила в тестовом режиме сервис аудионовостей для линейки устройств с голосовым помощником Google Assistant.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить