Google прекратил производство недорогого аудиоустройства

Маунтин-Вью, США, , 13:04 — REGNUM Американская компания Google прекратила производство устройства для аудиотрансляций Chromecast Audio. Об этом сообщает The Verge.

Chromecast Audio представляет собой компактное устройство, которое может подключаться к любым колонкам с разъёмом 3,5 мм. Через Chromecast Audio по WiFi-соединению можно воспроизводить на колонках аудиозаписи со смартфона или компьютера.

В компании Google сообщили, что прекращают выпуск этих устройств в связи с тем, что в ассортименте продуктов компании появилось много других аудиоустройств.

Издание The Verge отмечает, что стоимость Chromecast Audio составляла $35, а альтернативные устройства Google стоят значительно дороже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Google запустила в тестовом режиме сервис аудионовостей для линейки устройств с голосовым помощником Google Assistant.